Солистка Spice Girls выступила на стадионе «Манчестер Сити» в футболке «Ливерпуля»
Высший троллинг от соблазнительной мадам.
Женская поп-группа Spice Girls с 29 мая по 1 июня дала три концерта на манчестерском стадионе «Этихад».
Во время последнего концерта солистка группы Мел Си вышла на домашнюю арену «Манчестер Сити» в футболке «Ливерпуля» – таким образом девушка отметила победу «красных» в Лиге чемпионов-2018/19.
- «Манчестер Сити» вылетел из ЛЧ-2018/19 на стадии четвертьфинала, но взял три внутренних трофея: Кубок лиги, АПЛ и Кубок Англии.
- В первый состав Spice Girls входила супруга экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Дэвида Бекхэма – Виктория Адамс.
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