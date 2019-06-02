Гол нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед» признан УЕФА лучшим в Лиге чемпионов-2018/19.

Матч между «бьянконери» и «красными дьяволами» состоялся в ноябре 2018 года. Счет в игре прекрасным ударом слета после передачи Леонардо Бонуччи открыл Криш – и выиграл награду за лучший гол сезона второй год подряд.

В прошлом сезоне Роналду получил приз за бисиклету в ворота «Ювентуса».

«Ювентус» дошел до 1/4 финала ЛЧ-2018/19, где уступил «Аяксу» (2:3 по сумме двух матчей).

Месси, Роналду и 5 игроков «Аякса» вошли в символическую команду ЛЧ, Салах – нет

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