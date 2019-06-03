Уже известны 26 участников Лиги чемпионов-2019/20 из 32, среди которых два российских клуба – «Зенит» и «Локомотив».

Большинство команд уже знают даже корзины, в которых будут находиться при жеребьевке группового этапа. Некоторым (как «Локо») придется дождаться окончания квалификации:

Первая корзина (8/8): «Манчестер Сити», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», ПСЖ, «Зенит», «Ливерпуль», «Челси».

Вторая корзина (6/8): «Реал», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Наполи», «Шахтер», «Тоттенхэм».

Между второй и третьей корзинами: «Бенфика», «Лион».

Третья корзина (4/8): Байер», «Ред Булл Зальцбург», «Валенсия», «Интер».

Между третьей и четвертой корзинами: «Локомотив», «Генк», «Галатасарай», «РБ Лейпциг».

Четвертая корзина (2/8): «Аталанта», «Лилль».

«Краснодар» начнет путь с третьего квалификационного раунда.

Финал ЛЧ-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле.

Русские и украинские команды, возможно, будут разводить при жеребьевке.

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