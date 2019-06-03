Португальский тренер Жозе Моуринью назвал главных претендентов на «Золотой мяч».

«На данный момент я бы выделил Вирджила ван Дейка, Мохамеда Салаха, Садио Мане, Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Но, думаю, немаловажную роль в этом плане сыграют результаты Лиги наций, Кубка африканских наций и Кубка Америки. Португалец и аргентинец смогли довольствоваться лишь победами в чемпионате, а «Ливерпуль» хоть и выиграл Лигу чемпионов, но не добился подобных успехов в английской Премьер-лиге», – цитирует Моуринью RT.

За последние 11 лет десять раз приз получали Лео Месси или Криштиану Роналду.

Лишь в 2018 году гегемонию дуэта прервал Лука Модрич.

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