УЕФА наградил Кинси Волански почетным билетом на финал Лиги чемпионов

Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, была награждена почетным билетом на матч от УЕФА.

«Милейший парень, который работает в УЕФА, подошел ко мне в аэропорту и подарил эту табличку с билетом», – написала Кинси в твиттере.

Девушка появилась на поле в первом тайме игры между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» и мгновенно приобрела широкую популярность: за ночь на ее аккаунт в инстаграме (он все еще недоступен из-за атаки хакеров) подписались более 2 млн человек.

Сразу после вторжения на поле нарушительницу спокойствия вывели за пределы стадиона. Когда Кинси расставалась с полицейскими, ее встретил бойфренд Виталий Здоровецкий, схватил за пятую точку и произнес: «Эта задница теперь знаменита».

Победу в финале Лиги чемпионов одержал «Ливерпуль» – 2:0.

Голами в прошедшем матче отметились Мо Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.

Девушка выбежала на поле, но ее не показали по ТВ. К черту это правило!

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