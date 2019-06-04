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Месси выиграл голосование фанатов за лучший гол ЛЧ, хотя УЕФА выбрал Роналду
А кого из гениев выбираешь ты?
Официальный сайт УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.
Самым красивым забитым мячом прошедшей кампании по версии болельщиков был признан гол Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля».
Ранее технические наблюдатели УЕФА сделали свой выбор, признав лучшим голом мяч Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед».
- Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ-2018/19, забив 12 мячей.
- Роналду с «Ювентусом» проиграл на четвертьфинальной стадии, «Барселона» и Месси остановились в полуфинале.
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