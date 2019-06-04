Getty Images

Месси выиграл голосование фанатов за лучший гол ЛЧ, хотя УЕФА выбрал Роналду

Месси выиграл голосование фанатов за лучший гол ЛЧ, хотя УЕФА выбрал Роналду
Eurosport

1 час назад

А кого из гениев выбираешь ты?

Официальный сайт УЕФА подвел итоги голосования за лучший гол Лиги чемпионов-2018/19.

Самым красивым забитым мячом прошедшей кампании по версии болельщиков был признан гол Лионеля Месси в ворота «Ливерпуля».

Ранее технические наблюдатели УЕФА сделали свой выбор, признав лучшим голом мяч Криштиану Роналду в ворота «Манчестер Юнайтед».

  • Месси стал лучшим бомбардиром ЛЧ-2018/19, забив 12 мячей.
  • Роналду с «Ювентусом» проиграл на четвертьфинальной стадии, «Барселона» и Месси остановились в полуфинале.

Джорджина надела обтягивающие леггинсы, взяла в руки штангу и поприседала

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте