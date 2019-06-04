В инстаграме «Вечернего Урганта» появился коллаж, вдохновленный забегом модели Кинси Волански в финальном матче Лиги чемпионов-2018/19.

«В финале Лиги чемпионов на поле выбежала девушка в купальнике. За час на ее инстаграм подписались 300 тысяч человек, а после игры – 2,5 миллиона. Этот момент определенно добавил зрелищности всему матчу!

Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент, взяв на вооружение идею с купальниками: в результате «Спартак», «Зенит» и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон», – говорится в тексте, сопровождающем фото.

В финале Лиги чемпионов встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», победила команда Юргена Клоппа – 2:0.

Забитыми мячами отметились Мо Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.

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