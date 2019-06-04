Салах подумал, что девушка-репортер хочет его поцеловать, и увернулся
Ну что за скромняжка.
Болельщики обнаружили в трансляции финального матча Лиги чемпионов забавный момент с участием египтянина Мохамеда Салаха.
По окончании игры нападающий «Ливерпуля», забивший в ворота «Тоттенхэма» победный мяч, давал интервью девушке-репортеру. Журналистка наклонилась к Мохамеду, чтобы он лучше ее услышал, но египтянин подумал, что она хочет его поцеловать, и отстранился.
- «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.
- Помимо Салаха, ворота Уго Льориса расстрелял Дивок Ориги.
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