Инстаграм модели Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, снова открыт для всех желающих.

Кинси, ставшая звездой во время матча между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», на следующий день столкнулась с неожиданной проблемой – ее инстаграм был заблокирован из-за атаки хакеров.

4 июня девушка отвоевала доступ к своей странице, так что ты смело можешь кликать на подборку ее лучших фото – они вернулись на законное место.

«Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0 и взял ЛЧ в шестой раз.

Парня Кинси зовут Виталий Здоровецкий, он ведет YouTube-канал с пранками. После финальной игры он встретил девушку, взял ее за попу и сказал: «Теперь эта задница знаменита».

УЕФА наградил Кинси Волански почетным билетом на финал Лиги чемпионов

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