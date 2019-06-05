Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о вечеринке по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов.

«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьей, а потом пошел спать. Вечеринка прошла хорошо», – цитирует Клопп Bild.

ЛЧ-2018/19 – первый трофей, который Клопп выиграл с «Ливерпулем».

До этого у Юргена было шесть подряд проигранных финалов.

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