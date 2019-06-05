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Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Стоял в углу, пил пиво, потом пошел спать»

Клопп – о вечеринке после победы в ЛЧ: «Стоял в углу, пил пиво, потом пошел спать»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Тусовщик из немца так себе.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о вечеринке по случаю победы мерсисайдского клуба в Лиге чемпионов.

«Я стоял в углу, пил пиво, разговаривал с друзьями и семьей, а потом пошел спать. Вечеринка прошла хорошо», – цитирует Клопп Bild.

  • ЛЧ-2018/19 – первый трофей, который Клопп выиграл с «Ливерпулем».
  • До этого у Юргена было шесть подряд проигранных финалов.

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