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Экс-президент УЕФА и создатель Лиги чемпионов скончался в возрасте 89 лет

Экс-президент УЕФА и создатель Лиги чемпионов скончался в возрасте 89 лет
Eurosport

10 мин. назад

Человек, изменивший европейский футбол.

Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался после продолжительной болезни.

Шведскому чиновнику было 89 лет. Он возглавлял Европейский футбольный союз с 1990 по 2007 год.

  • Юханссон является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА, именно он создал Лигу чемпионов в ее нынешнем формате.
  • С 1967 по 1980 год он был президентом клуба АИК.
  • На неделе все матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Юханссоне.

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