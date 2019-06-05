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Экс-президент УЕФА и создатель Лиги чемпионов скончался в возрасте 89 лет
Человек, изменивший европейский футбол.
Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался после продолжительной болезни.
Шведскому чиновнику было 89 лет. Он возглавлял Европейский футбольный союз с 1990 по 2007 год.
- Юханссон является рекордсменом по продолжительности пребывания на посту президента УЕФА, именно он создал Лигу чемпионов в ее нынешнем формате.
- С 1967 по 1980 год он был президентом клуба АИК.
- На неделе все матчи под эгидой УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Юханссоне.
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