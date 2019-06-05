Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, понесет финансовое наказание за свой поступок.

По информации Marca, УЕФА присудил девушке штраф в 5 тысяч евро. Также ей выписала счет полиция – 10 тысяч евро. Кинси придется заплатить за рекламу сайта своего бойфренда Виталия Здоровецкого, которая потенциально может принести проекту прибыль в 3,5 миллиона евро.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

·После инцидента количество подписчиков в инстаграме Волански резко выросло. Ее аккаунт уже дважды заблокировали и снова разблокировали.

Инстаграм той самой девушки из финала ЛЧ разблокировали. Можно снова любоваться ее снимками

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