Парень Волански показал платье Кинси к финалу ЛЧ. Оно за секунду превращается в купальник

Блогер Виталий Здоровецкий, который встречается с моделью Кинси Волански, выпустил влог, где подробно рассказал, как они с девушкой готовились к ее грандиозному проникновению на поляну «Ванда Метрополитано».

В ролике, который можно посмотреть ниже, Виталий сперва продемонстрировал свой маскировочный костюм – он не мог просто так попасть на финал Лиги чемпионов, учитывая, что уже выбегал на поле в финале чемпионата мира-2014.

Затем (таймкод – 3:38) Кинси показала, как она готовилась к финалу ЛЧ: девушка заранее надела платье, которое снималось одним движением руки и мгновенно оголяло ее тело. Неудивительно, что ее проморгали стюарды: внешне наряд Кинси выглядел вполне безобидно.

В финале Лиги чемпионов встретились «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», со счетом 2:0 победили «красные».

Инстаграм Кинси после матча взлетел до 2,7 млн подписчиков. Ее лучшие фото – здесь.

УЕФА наградил Кинси Волански почетным билетом на финал Лиги чемпионов

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