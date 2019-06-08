Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо рассказал о возможных изменениях в формате Лиги чемпионов, из-за которого русские клубы могут лишиться места в розыгрыше.

«Национальные чемпионаты – это основа футбола, и мы хотим защитить эту основу. Мы считаем, что изменения, предложенные УЕФА и ECA, угрожают структуре национальных лиг. УЕФА представил формат соревнований, и это даже более опасно, чем сокращение Лиги чемпионов до 16 или 18 команд или проведение еврокубковых игр по выходным. Потому что система, которая была у нас до сих пор в европейском футболе, а именно получение права на участие в европейских турнирах на основе финального положения во внутренних соревнованиях, в конечном итоге будет разрушена. Это имеет двойной эффект. Создается закрытая лига из четырех групп по восемь команд. Для крупных клубов участие в этой лиге будет практические гарантированным из года в год.

Следовательно на фоне этого турнира значение национальной лиги будет меркнуть с каждым годом все больше. С точки зрения прав на трансляцию это означает «прибавку» на рынок 122 новых матчей Лиги чемпионов, что на треть больше, чем мы имеем сейчас. Это приведет к тому, что пакет трансляций Лиги чемпионов подорожает, а национальных чемпионатов соответственно подешевеет. И эти деньги пойдут в крупные клубы. Все это действительно фантастическое укрепление бюджетов топ-клубов. В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Англии. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто», – сказал Серехидо «Известиям».

ECA планирует устранить в ЛЧ принцип квалификации и оставить доступ только командам, добившимся успеха в прошлом.

Также предлагается проводить матчи по выходным и расширить групповой турнир на 4 группы по 8 команд.

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