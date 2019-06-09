Кинси: «Несколько футболистов «Ливерпуля» флиртовали со мной после игры»
Один из парней (интересно, кто это был?) даже отправил девушке эмодзи с сердечками.
Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, рассказала, что после игры несколько футболистов «Ливерпуля» пытались с ней флиртовать.
«Я не буду раскрывать имен, но несколько игроков «Ливерпуля» пофлиртовали со мной в личных сообщениях. Один прислал несколько эмодзи с сердечками, другой написал: «Я видел тебя во время игры».
Честно, я даже не знала, что это футболисты «Ливерпуля», пока не кликнула на их странички. Впрочем, я не стала им отвечать – у меня уже есть парень», – приводит слова Кинси The Sun.
- «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма» со счетом 2:0, голы забили Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.
- Кинси встречается с ютубером Виталием Здоровецким, который выбегал на поле в финале ЧМ-2014.
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