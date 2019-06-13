Боссы «Ливерпуля» подарили Клоппу и футболистам золотые именные айфоны за победу в ЛЧ

Футболисты «Ливерпуля» и Юрген Клопп получили от руководства команды эксклюзивные смартфоны за победу в Лиге чемпионов.

По информации Daily Mail, 28 игрокам и тренеру вручили кастомизированные золотые смартфоны iPhone X, каждый из которых стоит почти четыре тысячи евро. На телефонах выгравированы фамилии и номера футболистов, логотип Лиги чемпионов и изображение кубка.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Мячи забили Мохамед Салах (с пенальти) и Дивок Ориги.

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