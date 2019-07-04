У Роналду показатели 20-летнего, Месси кладет по 50 голов. Возраст больше не помеха для топ-игроков?

В апреле 2019-го Всемирная организация здравоохранения опубликовала доклад, в котором рассказала о продолжительности жизни в мире: с 2000 года по 2016-й люди в среднем стали жить на 5,5 лет дольше – примерно 72 года. Биохакинг становится все более популярной темой – долго жить хотят все. А в профессиональном спорте продолжительность жизни напрямую связана с длительностью карьеры атлета. Футбольные клубы зарабатывают деньги не только на билетах и футболках – чем дольше играет топ-игрок, тем больше людей придут на него посмотреть, больше инвесторов принесут деньги, больше рекламы разместят с его лицом спонсоры. Долголетие футболиста – это долголетие бизнеса, а значит в это тоже нужно вкладываться.

Но взгляды футбольных функционеров не меняются почти 30 лет. В Лиге чемпионов-1992/93 средний возраст игроков составлял 24,9 лет, и эту отметку до сих пор условно называют пиком карьеры футболиста. Например, председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в мае 2019-го сказал, что железнодорожники больше не будут приобретать игроков старше 25 (максимум – 27, если условия шикарные). Такое же правило давно действует в ЦСКА: армейцы принципиально не покупают футболистов старше 23, изредка нарушая правило – если зрелый игрок без команды, либо приходит в аренду, а в прошлом сезоне клуб Евгения Гинера взял 26-летнего Хёрдура Магнуссона. Такие правила действуют во многих клубах Европы, живущих по средствам – они экономят, а результат для них вторичен.

Количество игроков и их возраст в ЛЧEurosport

У топ-клубов работает политика наоборот – они резко урезают зарплаты и продолжительность контрактов игроков с 30-летнего возраста. Боссы убеждены, что игроки уже прошли пик и деградируют. Но все строгие финансовые операции основаны всего лишь на мнении: неопровержимых доказательств, когда именно футболист переживает пик, нет.

В апреле 2019-го научный журнал Frontiersin опубликовал материал, в котором исследовал влияние старения на результаты команд в Лиге чемпионов и чемпионатах мира, трансферную стоимость и зависимость возраста от игровой позиции.

Оказалось, что с 1992-го по 2018-й в Лиге чемпионов выходили на поле 16062 игрока – каждое появление футболиста фиксировалось как отдельный случай. 80% парней были в возрасте 21-29 лет. Но при этом средний показатель 25,7 за этот период подскочил на 1,6 – до 27,3 лет. За этот период сломались некоторые мифы о том, какого возраста должны быть игроки на разных позициях.

Возраст участников ЛЧ и их позицииEurosport

Например, фулбеки и вингеры должны быть молодыми – якобы, в молодости они быстрее, сильнее и выносливее. В 1992-м средний возраст крайних защитников и нападающих был равен 25 и 24,1 годам соответственно. Но к 2018-му фулбеки постарели на 1,2 года, а вингеры – на 0,9. То же самое касается форвардов – с 24,9 лет состарились на год. Центральные хавы помудрели на 1,6 года (24,3-25,9). Самый высокий скачок заметен у центральных защитников – на два года (с 25 до 27 лет). Все потому, что появился миф: центральный защитник должен быть опытным, хотя перфомансы Де Лигта и раннего Варана это опровергают. В футболе до сих пор многое зависит от поверий людей старой закалки, над принципами которых смеялись Бред Питт и Джона Хилл в фильме «Человек, который изменил все».

При этом результаты клубов в Лиге чемпионов показывают, что 30 лет назад опытные команды имели больше шансов на победу: с каждой стадией турнира средний возраст повышался на 0,1-0,2 пункта. В 2018-м ситуация выровнялась: средний возраст игроков на всех стадиях турнира – примерно 26 лет. Это говорит о том, что даты рождения практически не играют роли в шансах клуба на победу в ЛЧ.

Возраст участников ЛЧ по стадиям турнираEurosport

То же самое происходит в чемпионате Италии. В сезоне-2013/14 футболисты, рожденные в 70-х, провели на поле 53 тысячи минут. Для сравнения – во Франции семидесятники сыграли 35 тысяч минут, в АПЛ – 27 тысяч, в Бундеслиге – 21 тысячу. Но кто скажет, что Серия А хуже Лиги 1 или чемпионата Германии? Именно поэтому Криштиану Роналду отправился в «Ювентус» – итальянцы настолько круто работают с возрастными игроками, что молодежи практически нереально пробиться в элиту.

«В организме Роналду 7% жира (средний показатель для спортсмена его возраста – 10-11%). Мышечная масса тела составляет 50% (средний показатель – 46%). На ЧМ-2018 Роналду развил скорость 33,98 км/час – самый высокий показатель на турнире», – в 2018-мжурналист beIN Sports Маттео Бонетти. Врачи «Ювентуса» сказали, что это данные 20-летнего футболиста. Таким образом Роналду и Серия А идеально подходят друг другу.

Пример Криша показывает, что организм – регулируемая штука, и возрастные изменения можно нивелировать грамотным индивидуальным подходом. Два трофея и 21 гол в 31 матче за первый год в «Ювентусе» это подтверждают. Популярность португальца не снижается – все спонсоры на месте. Но трансферная цена Роналду все равно падает: по данным Transfermarkt, за полтора года ценник рухнул со 120 миллионов евро до 90.

Роналду с другомInstagram

Исследование Frontiersin говорит, что игроки в диапазонах 21-25 лет и 26-30 стоят дороже всего, а футболисты за 30 всегда дешевле тех, кто попадают в группу от 16 до 20 лет. То есть трансферную стоимость определяют не столько реальные спортивные показатели, сколько инвестиционная возможность – у тинейджера, естественно, больше перспектив, чем у 30-летнего. Но ни один человек в футболе не может точно сказать, что 16-летний парень вырастет гением: новые Пеле появляются каждый год, но пример Мартина Эдегора показывает, что все это игра в угадайку.

Роналду не избранный: есть Месси, Златан, Пирло, Бардзальи, Буффон, игравшие до седых волос. Даже 38-летний Игнашевич летом 2018-го выдал лучшую игру в карьере на ЧМ и отпахал 120 минут оборонительного футбола с Испанией. Пока более молодые ребята мучились от судорог к концу основного времени, Сергей ни разу не присел.

Старение, конечно, мешает футболистам играть дольше 10-12 лет на топ-уровне. Но если возрастные изменения легко контролируются индивидуальным подходом и продлевают пик, то предвзятое отношение функционеров к цифре в паспорте сохранится еще очень долго. Денежные мешки готовы выкинуть 100 миллионов за фрешмена, который не заиграет, но гораздо неохотнее потратятся на проверенного деда.

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