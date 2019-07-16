Ван Дейк выиграет у Месси «Золотой мяч». И уже понятно, кому достанется приз в 2020 году

Три года назад «Золотой мяч» отдали журналистам – теперь именно они решают, кто станет лучшим игроком Европы. Казалось бы, адекватный шаг: репортеры обязаны смотреть кучу игр, поэтому проголосуют объективно. Явный шаг вперед по сравнению с предыдущей формулой, когда триумфатора определяли тренеры и капитаны сборных, а вся интрига сводилась к выбору «Месси или Роналду».

Журналисты все изменили. У них есть понятная миссия – сотворить сенсацию, раскрутить новую фигуру, выпустить нечто фантастически свежее и небанальное. Правда, сначала Криштиану Роналду не давал медийщикам ни шанса: в 2016-м и 2017-м португалец выступал настолько круто, что прокатить его мимо приза могли только каталонские газеты, но никак не France Football. Зато как только Криш капельку сдал, в топ моментально вывели Модрича, абсолютного антипода Роналду. Лука не такой красивый, не такой рельефный, не такой результативный, зато до неприличия умный, самоотверженный и командный – идеальный игрок для того, чтобы снова привлечь внимание к «Золотому мячу».

Лука Модрич, «Золотой мяч-2018»Getty Images

Журналисты роскошно справились с дебютной миссией: прикончили утомившую эпоху двух гениев и посадили на трон носатого хорвата, который в начале 2018 года не вошел бы даже в десятку вероятных претендентов на приз. Но в 2019-м такой фокус уже не прокатит – нужно придумывать еще более яркий инфоповод. К счастью, он появился сам собой.

Вечером 1 мая Лео Месси был главным фаворитом «Золотого мяча»: аргентинец как раз укротил «Ливерпуль», выиграл с «Барсой» Ла Лигу и уверенно шел к испанскому треблу. За следующие два месяца ситуация полностью перевернулась. Сначала Лионель катастрофически обидно потерял два трофея из трех, а затем оскандалился на Кубке Америки. Его сборная снова трагически слила чашку, а он взял нетипичную и странную для себя роль оппозиционера, но ничего не добился – плевать на разговоры о коррупции, когда трофей все равно забрала Бразилия.

Теперь у журналистов и букмекеров другой фаворит – Вирджил ван Дейк. Он и получит «Золотой мяч» – это можно зафиксировать уже сейчас. Во-первых, голландец выиграл с «Ливерпулем» Лигу чемпионов, а приз стабильно вручается на основании первого полугодия – все, что происходит после середины июля, никого не заботит. Во-вторых, Ван Дейк – действительно крутой защитник, возможно, даже лучший в мире. В-третьих и в-главных, титул Вирджила – грандиозный праздник для прессы.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)Getty Images

Если год назад репортеры хладнокровно разобрались с Лео и Кришем, то сейчас заголовки будут другими: «Защитник выиграл «Золотой мяч» впервые за 13 лет». Появится повод вспомнить Фабио Каннаваро и легендарную сборную Италии (шикарный трафик), а заодно пересказать непрошаренным читателям биографию Ван Дейка – им же явно любопытно, что это за парень с хвостом и почему его признали лучшим на континенте. Продать аудитории эту историю элементарно – уж точно легче, чем придумывать очередной заход о победе Лео или Криша. Легкий трафик, легкие деньги, все довольны.

Постепенно «Золотой мяч» превращается в типичную премию «Открытие года», но в этом нет ничего страшного – так даже веселее. Печально другое: слишком очевидно, кого журналисты выберут в 2020 году. Судя по закономерности, после хавбека и защитника престижнейшую статуэтку обязательно заберет вратарь. Пора наконец найти наследника Яшина и прервать гегемонию полевых игроков – это самый простой способ снова заставить людей обсуждать самую переоцененную индивидуальную награду в футболе.

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