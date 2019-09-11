Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз рассказал о противостоянии с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Мне не стыдно признаться, что в финальной игре против «Барселоны» в 2009 году я старался не появляться в зонах, где оказывался Месси, чтобы избежать противостояния с ним один в один. Без сомнения, он величайший игрок всех времен», – заявил Скоулз.

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» встречались в финалах Лиги чемпионов дважды – в 2009 и 2011 гг. Оба раза победу отпраздновала «Барселона» – 2:0 и 3:1.

Месси забил в каждом из матчей по мячу, Скоулз оба раза выходил на поле на замену.

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