Голы: Депай (с пенальти) 50’ – Азмун 41’

Что нужно знать: «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов спустя 4 года и сделал все, чтобы это было триумфально – Азмун забил, после того как чуть не заменился из-за травмы, но фол вышедшего вместо него Оздоева сделал пенальти и ничью.

Что нужно увидеть: первый гол в Лиге чемпионов-2019/20. Тем более что его забил Азмун.

Цифры матча: 6. «Лион» в шестой раз подряд сыграл вничью в домашней встрече Лиги чемпионов.

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Голы: Барелла 90+2’ – Олайинка 63’

Что нужно знать: андердог группы «Славия» внезапно взяла первые очки уже в первом туре. Чехи плотно оборонялись и серьезно огрызались – одна из атак завершилась голом на 63-й минуте. «Интер» бросил все силы на спасение, но забил во многом случайно.

Что нужно увидеть: сэйв голкипера «Славии». Да, Лукаку был в офсайде, но все равно красиво.

Цифры матча: 1. Форвард «Славии» Абдулла Юсуф стал первым бахрейнцем, который сыграл в Лиге чемпионов.

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Гол: Родриго 74'

Что нужно знать: Денис Черышев отбегал почти весь матч и даже мог забить в первом тайме, но самую большую боль Фрэнку Лэмпарду принес не он, и даже не автор гола Родриго, а Росс Баркли, который в конце матча бабахнул с пенальти в перекладину.

Что нужно увидеть: конечно, промах Баркли с точки, который поверг в шок всех фанатов «Челси» и значительно усложнил выход из группы.

Цифры матча: 1. Фрэнк Лэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл в дебютном матче в главном евротурнире. До этого было 10 побед и ничья Джанлуки Виалли с «Миланом» в 1999-м.

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Голы: Промес 18’, Альварес 50’, Тальяфико 62’

Что нужно знать: «Аякс» сделал то, что от него было нужно в максимально равной группе – взял 3 очка в домашней игре.

Что нужно увидеть: тут должен был быть гол Куинси Промеса, но пощечина Тадича Нересу после второго гола выглядит сочнее.

Цифры матча: 4. Только Яри Литманен и Златан Ибрагимович забивали за «Аякс» в домашних матчах ЛЧ больше, чем Нико Тальяфико. У аргентинского дефа 4 мяча, а вот у форвардов – 9 и 5 соответственно.

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Голы: Сеферович 84’ – Вернер 69’, 78’

Что нужно знать: в группе «Зенита» образовался лидер. Немцы пригнали к «Бенфике» с расчетом на ничью, но внезапно увезли победу. Дубль Вернера отправил «Зенит» и «Лион» на вторую и третью строчки, но в этой группе борьба только начинается.

Что нужно увидеть: чумовую форму «Лейпцига» для Лиги чемпионов.

Цифры матча: 1,6. «Бенфика» переиграла оппонента по xG (у «Лейпцига» 1,5), но все равно уступила.

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Что нужно знать: Месси начал матч на скамейке, но спустя час на поле все же появился. Без аргентинца «Барселона» играла очень пресно, с ним – чуть лучше, а героем каталонцев стал Марк-Андре тер Штеген, который потащил пенальти от Марко Ройса, а потом и добивание.

Что нужно увидеть: возвращение Лео Месси на поле.

Цифры матча: 16 лет 321 день. Ансу Фати стал самым молодым игроком «Барселоны» в истории ЛЧ и отыграл час.

4. Марк-Андре тер Штеген засэйвил в ЛЧ 4 из 6 пенальти. Легенда.

19. Луис Суарес не забил в 19 выездных матчах ЛЧ подряд.

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Голы: Холанн 2', 34', 45', Хван 36', Собослаи 45', Ульмер 66' – Лукуми 40', Али Саматта 52'

Что нужно знать: самый горячий матч дня выдали команды с почти самыми дешевыми составами и, возможно, нулем просмотров за пределами Австрии и Бельгии. Короткие тезисы по итогам: «Ливерпулю» и «Наполи» стоит опасаться только австрийцев, Холанн – будущая легенда, а «Генк», кажется, сразу до свидания.

Что нужно увидеть: паспорт Холланна, потому что в его 19 лет и 58 дней как-то совсем не верится. Его хет-трик тоже можно заценить.

Щегол 2000 года рождения за тайм положил первый хет-трик ЛЧ. Посмотри, как это было

Цифры матча: 3. Хет-трик Холанна – третий по молодости в истории Лиги чемпионов. Раньше забивали только легенды: Рауль и Уэйн Руни.

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Голы: Мертенс (с пенальти) 82', Льоренте 90+2'

Что нужно знать: «Ливерпуль» впервые за долгое время не создал ничего суперострого и заслуженно проиграл. Пенальти, который не потащил Адриан, довольно спорный, а вот гол Льоренте – без вопросов. «Ливерпуль» пока что вне зоны плей-офф.

Что нужно увидеть: эпизод с назначением пенальти. Был или все-таки не был?

Цифры матча: 2012. «Наполи» – первый за 7 лет итальянский клуб, который обыграл действующего чемпиона ЛЧ на групповой стадии.

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