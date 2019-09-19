Что нужно знать: самый скучный по вывеске матч группы вышел примерно таким и по содержанию. «Галатасарай» почему-то не закатил «Брюгге», хотя соперник едва ли был уровнем выше прошлогоднего «Локомотива». А в голевой потенциал «Брюгге», особенно после продажи Уэсли, вряд ли кто-то верил.

Что нужно увидеть: нечего там смотреть. Разве что 3 удара в створ ворот на двоих.

Цифры матча: 1,3 – 0,7. Так закончился бы матч по системе xG. Даже странно, что никто не забил.

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Голы: Поденсе 44', Вальбуэна (с пенальти) 54' – Кейн (с пенальти) 26', Моура 30'

Что нужно знать: «Олимпиакос» доминировал почти весь матч, пропустил с очередного для этой ЛЧ неоднозначного пенальти (Кейн упал, Кейн забил) и дальнего удара, а потом все-таки привел матч к достойному результату. Перспективы выхода «Тоттенхэма» из группы уже не такие стопроцентные.

Что нужно увидеть: голешник Моуры, который напомнил, что артиллерийская пушка есть не только у Эриксена.

Цифры матча: 15. Харри Кейн закинул в ЛЧ уже 15 голов. Быстрее этой отметки достигли только Руд ван Нистелрой и Роберто Сольдадо.

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Гол: Савич 70', Эррера 90' – Куадрадо 48', Матюиди 65'

Что нужно знать: битва настоящего и будущего португальского футбола завершилась вничью. Криштиану ничего голевого не сделал, Фелиш тоже. 3 очка катились в Турин, но Эррера в компенсированное время отправил «Локомотив» на единоличное первое место.

Что нужно увидеть: чумовую пулю в девятку от Куадрадо. Празднование у него не хуже.

Цифры матча: 9. Из последних 12 пропущенных мячей в ЛЧ «Ювентус» 9 получил после стандартов. 3 последних – головой.

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Голы: Хёведес (автогол) 25' – Крыховяк 16', Баринов 37'

Что нужно знать: «Локомотив», который перед матчем остался без Миранчуков, внезапно взбрыкнулся голом Крыховяка после страшнейшего привоза Бэйли. Потом Хёведес вернул немцам подарок своим автоголом. Позже и Баринов забил и тоже после ошибки, но теперь голкипера. Короче, свистопляска, а не матч, но главное, что очки у «Локомотива» есть. Даже 3.

Что нужно увидеть: классную игру вратаря «Байера».

Цифры матча: 131. Вот столько матчей у Семина в Европе. Великий.

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Голы: Коман 34', Левандовский 80', Мюллер 90+1'

Что нужно знать: от встречи «Баварии» и «Црвены Звезды» все ждали разгрома. А чего еще можно ждать от матча с коэффициентами 1,03 на 36,00?

Что нужно увидеть: первый и точно не последний гол Левандовского в этой Лиге чемпионов.

Цифры матча: 106. Томас Мюллер стал рекордсменом «Баварии» по матчам ЛЧ. У Филиппа Лама осталось 105.

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Голы: Леовац 10', Орсич 31', 42', 68'

Что нужно знать: опытные в еврокубках хорваты начали домашний матч быстрым и слегка карикатурным голом, а бергамаски не нашли ничего лучше, чем пустить в первом тайме еще дважды. Потом Орсич забил им еще и оформил хет-трик. Кажется, это провальнейший дебют в ЛЧ в истории.

Что нужно увидеть: празднование динамовцев с пожарным.

Цифры матча: 1. Орсич – первый игрок в истории загребского «Динамо» с хет-триком в Лиге чемпионов.

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Голы: Ди Мария 14', 33', Мёнье 90+1'

Что нужно знать: «ПСЖ» без Мбаппе, Неймара и даже Кавани против «Реала» с Азаром и Хамесом в старте – это не совсем то, чего ожидали фанаты при распределении групп. Но парижане даже с усеченным составом настучали мадридцам по полной – Куртуа опять пустил в ближний, а Ди Мария просто гений. А что будет, когда вернутся лидеры...

Что нужно увидеть: издевательский третий гол «ПСЖ». «Реал», ау!

Цифры матча: 0. «Реал» Зидана настолько силен, что не пробил в створ в матче ЛЧ впервые с розыгрыша-2003/04.

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Голы: Марез 24', Гюндоган 38', Жезус 76'

Что нужно знать: после унизительного поражения от «Норвича», кажется, каждый из «горожан» сказал, что «Шахтер» вынесут вперед ногами. Ну, вынесли. И что? Агуэро и Бернарду, кстати, в основе не вышли.

Что нужно увидеть: гол Жезуса, который немного усложнил Пепу выбор основного центрфорварда.

Цифры матча: 9. У Кевина де Брёйне 9 ассистов в ЛЧ с сезона-2017/18. Больше только у Милнера (10), хотя бельгиец почти полностью прошлый сезон пропустил.

Феерия «Зальцбурга», поражение «Ливерпуля» и возвращение Месси. Какой была Лига чемпионов во вторник

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