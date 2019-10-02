Голы: Сапата 28' – Мораес 41', Соломон 90+5'

Что нужно знать: «Шахтер» добрался до Италии без очков в багаже (рассчитывать на поинты против «Сити» было нереально), а уехал сразу с тремя. Горняки соорудили футбольный баззер-битер на последних секундах и оставили «Аталанту» на дне.

Что нужно увидеть: сериал «Чернобыль». Очень хорош. Еще и с Украиной связан. Ну и сэйв Пятова после пенальти.

Сэйв Пятова с пенальти, гол Соломона на 95-й минуте и прочая красота с матча «Аталанты» и «Шахтера»

Цифры матча: 0. После первых двух туров группового этапа ЛЧ в активе у «Аталанты» 0 баллов. В последний раз у итальянцев так плохо начинал «Интер» в 2006/07.

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Голы: Рамос 55', Каземиро 85' – Деннис 9', 39'

Что нужно знать: сыграть с командой, которая не пропустила от великого «Галатасарая», лучше было нельзя. Так надо было бы размышлять, если против «Брюгге» играл какой-нибудь «Генк» или «Осасуна». Но внезапно с бельгийцами дома не справился «Реал», и теперь к Зидану появится еще больше вопросов.

Что нужно увидеть: жуткий привоз Модрича и издевательский гол Денниса. После такого, во-первых, в перерыве заменили Куртуа, а, во-вторых, надо пересмотреть результаты прошлогоднего «Золотого мяча». У Тибо, кстати, констатировали проблемы с желудком и тошноту.

Невообразимые привозы и спасение «Реала» c «Брюгге» – кликай и ори

Цифры матча: 2. «Реал» и «Брюгге» сыграли абсолютно равный матч. По xG испанцы и бельгийцы настреляли 2:2. Так, собственно, и сыграли.

3. «Реал» в третьем домашнем матче ЛЧ подряд пропустил 2+ мяча. До «Брюгге» мадридцев огорчали ЦСКА и «Аякс».

1. Руд Вормер получил первую красную карточку этой ЛЧ.

Куртуа снова устроил клоунаду и был заменен. Кажется, Зидан окончательно разочаровался в Тибо

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Голы: Феликс 48', Партей 58'

Что нужно знать: «Локомотив» разогнался к концу сентября настолько, что приезд «Атлетико» воспринимался уже не как «ой, у нас есть шанс только на ничью», а как вполне равная встреча соперников со взаимным уважением друг к другу (Симеоне перед матчем буквально растекся комплиментами к Семину и железнодорожникам). Правда, на деле магия Крыховяка закончилась гениальным перфомансом Облака в воротах, который не позволил «Локо» вернуться в игру.

Что нужно увидеть: чумовой промах Косты, после которого ты поймешь, что даже крутые форварды колотят выше ворот с ленточки.

Промах Косты по пустым воротам «Локомотива», от которого Диего даже жаль

Цифры матча: 2. У Яна Облака всего две руки, но он божит в рамке, будто у него их минимум 10.

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Голы: Сон 12', Кейн (с пенальти) 61' – Киммих 15', Левандовский 45', 87', Гнабри 53', 55', 83', 88'

Что нужно знать: главная вывеска дня в ЛЧ наконец-то полностью оправдала статус. «Бавария» и «Тоттенхэм» обменялись голами уже к 15-й минуте, а потом продолжили перестрелку, но с огромным преимуществом немцев. Гнабри закинул покер, Левандовский – дубль, а «Тоттенхэм» лишился лица и вообще всего.

Что нужно увидеть: тело «Тоттенхэма», все это безумие и бильярдный (второй по счету) гол Гнабри.

Цифры матча: 4. Только Месси забивал английскому клубу в ЛЧ 4 мяча за матч. Теперь в клуб к Лео добавился Серж Гнабри, а в клуб к «Арсеналу» – «Тоттенхэм».

1. «Тоттенхэм» – первый за 24 года английский клуб, пропустивший 7 голов в еврокубках. В предыдущий раз так опростоволосился… «Тоттенхэм»! Проигравший 0:8 «Кёльну» в Кубке Интертото-1995.

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Гол: Икарди 52'

Что нужно знать: «ПСЖ» после увереннейшего и по счету, и по игре выноса «Реала» пожаловал в Турцию. Без Неймара (дисквалификация бразильца за срыв в 1/8 финала ЛЧ прошлого года закончится в следующем туре), Мбаппе (вышел только на 61-й минуте) и Кавани (уругваец все еще залечивает травму) опять сыграл крайне статусно, но забил всего один. Два тура, две победы, 0 пропущенных мячей. Изи.

Что нужно увидеть: первую в истории желтую карточку тренеру. Томас Тухель, 39-я минута, история.

Цифры матча: 26. «ПСЖ» забил в 26-м матче ЛЧ подряд. Более длинные серии выдавали только «Барселона» (29) и «Реал» (34).

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Голы: Игуаин 17', Бернардески 62', Роналду 89'

Что нужно знать: после упущенной с 0:2 победы в Мадриде, «Ювентус» сделал выводы и ранний гол Игуаина подкрепил не одним дополнительным мячом, а целыми двумя. Теперь туринцы с 4 очками возглавляют группу D.

Что нужно увидеть: первый гол Роналду в этой ЛЧ.

Цифры матча: 14. В мире есть 3 человека с голами в 14 розыгрышах Лиги чемпионов подряд: Месси, Рауль и Роналду.

56. Предыдущий гол Федерико Бернардески состоялся 56 ударов назад – в январе 2019-го.

33. Столько клубов получали голевые приветы в ЛЧ от Криша.

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Голы: Вулич 62', Милунович 87', Боаки 90' – Семеду 37'

Что нужно знать: первый раунд любви сербских и греческих фанов прошел на стадионе «Црвены Звезды». Там, как всегда, было шумно и атмосферно, на поле тоже получилось хорошо. Команды забили всего по разу до последних минут, а потом хозяева добили обескровленного удалением Бензии соперника.

Что нужно увидеть: совместный перфоманс дружащих фанатов «Црвены Звезды» и «Олимпиакоса». А потом они вместе спели братскую песню. На обоих языках.

Цифры матча: 4. После победы сербов на эту строчку в группе опустился «Тоттенхэм». Где-то радуются фанаты «Арсенала».

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Голы: Стерлинг 66', Фоден 90'

Что нужно знать: матч между командами с первой и второй строчек группы С, как казалось, не мог быть скучным, тем более «горожане» играли дома. Итог: 2 мяча, обман Пепа на пресс-конференции (обещал Жезуса в старте, но опять выбрал Куна) и ровно ничего страшного для хорватов. Дальше – важнейшая двухматчевая дуэль с «Шахтером».

Что нужно увидеть: разминку всех игроков «Манчестер Сити» в футболках травмированного Лапорта.

Цифры матча: 204. Команда Пепа с начала прошлого сезона заколотила во всех соревнованиях 204 мяча. У ближайшего преследователя («ПСЖ») всего 168 радостных попыток.

«Бавария» разобьет «Тоттенхэм», «Зенит» провалится с «Бенфикой». Главные ставки на ЛЧ

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