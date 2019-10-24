Гол: Батшуайи 86'

Что нужно знать: «Челси» и «Аякс» долго не могли понять, кто все-таки должен атаковать и доминировать, но первыми забили хозяева. Куинси Промес занес мяч в пустые, но арбитры VAR из-за офсайда отменили попытку бывшего форварда «Спартака». Второй там вышел примерно таким же скучным, как и первый, а потом вышел Миши Батшуайи, так что было понятно, что будет гол на последних минутах. Так и вышло. Ситуация в группе стала совсем запутанной. У «Челси» и «Аякса» по шесть очков, у «Валенсии» – четыре, один балл у «Лилля».

Что нужно увидеть: решение VAR об отмене гола Промеса на основе этого скрина.

Цифры матча: 446. «Аякс» не пропускал в европейских соревнованиях почти 500 минут, а потом пара Палисик-Батшуайи отправила сухую серию на свалку.

9. У Батшуайи с сезона-2016/17 девять мячей после выходов на замену. Больше нет ни у одного из «синих».

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Голы: Лаймер 49', Забитцер 59' – Ракицкий 25'

Что нужно знать: хозяева атаковали весь первый тайм, но уверенный Михаил Кержаков (да, Андрей Лунев присел на лавку окончательно) успокаивал вообще все подходы, пока «Зенит» бегал в контратаки. Сердар Азмун был быстрее защитников почти во всех эпизодах, но голешник пришел от Ярослава Ракицкого – ищите его ниже. А вот с началом второго тайма немцы включились нормально – вместо Тимо Вернера выскочил Матеус Кунья, а через четыре минуты после начала тайма заколотил Конрад Лаймер. А потом Марсель Забитцер всадил пулю дня. «Зенит» с четырьмя очками занимает второе место, хотя у «Лиона» столько же баллов.

Что нужно увидеть: радиоуправляемый снаряд Ракицкого в дальний угол. Это безумие.

Нет, лучше голасо Забитцера зацените. Точнее, шедевр из музея современного искусства.

Цифры матча:

2. В прошлый раз два австрийца забивали в одном матче ЛЧ тоже «Зениту» – в 2013-м постарались парни из «Аустрии».

1. Судья матча Али Палабийик из Турции отработал первый матч в главном евротурнире.

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Голы: Силва 4', Пицци 86' – Депай 70'

Что нужно знать: вряд ли кто-то, кроме фанов лиссабонцев и лионцев, включил этот матч в лайве. Португальцы быстро и легко повели, а потом небыстро, но легко пропустили от Мемфиса Депая. В группе «Зенита» все только начинается, потому что за несколько минут до конца матча Антони Лопеш сотворил подарок для Пицци и подарил победу «Бенфике».

Что нужно увидеть: бросок на миллион баллов от Лопеша.

Цифры матча: 2011. Спустя 8 лет «Лион» оформил результативную ошибку в ЛЧ. Восемь лет назад был Антони Ревейер, а кто сегодня – догадайтесь сами.

6. Теперь это место в таблице коэффициентов УЕФА принадлежит Португалии. Россия в лайв-таблице опустилась на седьмое место.

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Голы: Одей 88' – Окслейд-Чемберлен 3', 57', Мане 77', Салах 87'

Что нужно знать: «Ливерпуль» крайне невразумительно провел матч в обороне, но героический Алиссон потащил все подходы Мбвана Али Саматты и товарищей в первом тайме, а вот до сухаря бразильский кипер не дотянул совсем чуть-чуть. А за всю расхайпленную атаку, кстати, отработал Алекс Окслейд-Чемберлен, который сделал дубль и приговорил бельгийцев. И только потом забили Садио Мане и Мохамед Салах.

Что нужно увидеть: почти что (если бы не промах Садио Мане) голевой пас сезона от Роберто Фирмино.

Сладкий гол Алекса Окслейд-Чемберлена, который вполне сравним с голешниками из матча «Зенита».

Цифры матча: 3. Все могучее трио Юргена Клоппа есть в топ-4 страйкеров «Ливерпуля» в истории ЛЧ, но только на позициях 2-4. На первом месте с 21 мячом пока что сидит Стивен Джеррард.

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Голы: Холанн (п) 40', 72' – Мертенс 17', 64', Инсинье 74'

Что нужно знать: Эрлинг Холанн закинул пятый голешник в этой ЛЧ, но VAR его отменил. А вот мяч Дриса Мертенса после идеальной комбинации отменить уже никто не мог. Так же, как и гол с пенальти от того же Холанна. Австрийцы в целом давили более методично и постоянно, но Мертенс забил во втором тайме еще раз, 19-летний Холанн снова сравнял, а потом Карло Анчелотти выпустил миниатюрного кракена и набрал три очка.

Что нужно увидеть: празднование Мертенса, которое то ли собачье, то ли еще какое-то.

Цифры матча: 116. Дрис Мертенс догнал и обогнал по голам за неаполитанцев Диего Марадону (115). Еще пять банок и достанет рекордсмена – Марека Гамшика.

2. Холанн всего второй тинейджер (до 20 лет) в истории с голами в трех первых матчах ЛЧ. Первым был Карим Бензема.

6. Серию из пяти голов в первых трех играх в ЛЧ до Эрлинга выдавал только Дидье Дрогба. За «Марсель» в 2003-м. А вот у 19-летнего норвежца теперь шесть, и он единственный.

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Голы: Мартинес 22', Кандрева 89'

Что нужно знать: «Интер» выполнил голевую задачу за 22 минуты, а потом занялся тем, за что обычно хейтят Антонио Конте – убиванием игры. Правда, миланцы делали это с постоянными контратаками, после одной из которых «нерадзурри» заработали пенальти (не реализовал Лаутаро Мартинес), а после еще одной все же забили силами Антонио Кандревы. Идеальный расклад для парней Конте, но вторая встреча с дортмундацами будет еще важнее.

Что нужно увидеть: слитый Лаутаро пенальти.

Цифры матча: 4. Джейдон Санчо стал четвертым игроком до 20 лет с английским паспортом, который сыграл в ЛЧ 10+ матчей. У Тео Уолкотта таких набралось 17, у Трента Александер-Арнольда уже 12, а у Джека Уилшера было 11.

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Голы: Иконе 90+5' – Черышев 63'

Что нужно знать: Денис Черышев вышел в старте и забил, но это не помогло «Валенсии», которая вдесятером не справилась с решающим навалом «догов».

Что нужно увидеть: единственный русский гол дня.

Цифры матча: 25. «Лилль» совершил четверть сотни попыток удара за матч, но забил только с последней.

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Голы: Борил 50' – Месси 3', Олайинка (а) 57'

Что нужно знать: ждать от «Славии» подвигов против трио Гризманн-Суарес-Месси как-то не приходилось, но она их все равно совершила. Лео Месси забил достаточно быстро, но только потом в хайлайты врезался только Марк-Андре тер Штеген. На 50-й минуте не спас и он, но Луис Суарес при помощи корпуса игрока «Славии» все же принес каталонцам победу. Чехам можно только поаплодировать. В матчах против «Интера», «Боруссии» и «Барселоны» они выдали такую статистику по ударам из штрафной – 28:25.

Что нужно увидеть: промах Месси почти по пустым воротам. Хейтеры, смейтесь.

Цифры матча: 15. Месси – первый человек в истории с голами в 15 ЛЧ подряд.

33. А еще аргентинец оформил голы в главном еврокубке в ворота 33 разных клубов. Прям как Криштиану Роналду и Рауль.

20. Суарес не забивает в 20 выездных матчах ЛЧ подряд. Сегодня был близок, но в протокол записали автогол.

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«Локо» едва не победил в Турине, «ПСЖ», «Сити» и «Тоттенхэм» забили 15 на троих. Яркая ЛЧ вторника

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