«Барселона» выпустила документальный фильм о сезоне-2018/19. В него вошли кадры из раздевалки команды в ответном матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Барселона» выиграла домашнюю игру со счетом 3:0, но после первого тайма ответной встречи уступала 0:1. Капитан каталонцев Лео Месси в перерыве предостерегал партнеров от повторения римского сценария: годом ранее команда вылетела из турнира в схожей ситуации.

«Давайте, парни, сделаем шаг вперед. Мы не можем упустить эту возможность, выходите и выкладывайтесь на 100 процентов. Мы должны мощно начать второй тайм. Помните – то, что случилось в Риме, было нашей ошибкой, ничьей более. Не позвольте тому же случиться снова. Это была наша ошибка, точка».

В результате «сине-гранатовые» пропустили еще три и вылетели из турнира. Футболисты команды были в полнейшем шоке – в раздевалке никто не мог сказать ни слова.

В сезоне-2017/18 «Барса» тоже дома разгромила «Рому» (4:1), но в итоге проиграла на выезде (0:3) и вылетела.

«Ливерпуль» в итоге стал обладателем трофея.

«Барса» обеспечила участие в плей-офф ЛЧ-2019/20.

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