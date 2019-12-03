Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подколол Лионеля Месси после победы аргентинца в борьбе за «Золотой мяч»-2019.

Капитан «Барселоны» обогнал в голосовании за приз партнера Трента Вирджила ван Дейка, и англичанин явно остался не очень доволен итогами.

Свое мнение он выразил дерзко – выложил в твиттер фото, на котором он обнимает Энди Робертсона и Алекса Окслейд-Чемберлена с видом, будто рассказывает им какую-то легендарную историю. «Играем мы с «Барсой» дома, и тут нам назначают угловой...», – подписал Трент снимок.

Очевидно, игрок напоминает о том самом моменте, после которого «красные» забили четвертый гол в ворота каталонцев в полуфинале прошлой Лиги чемпионов и выбили испанский клуб из розыгрыша.

«Ливерпуль» обыграл в финале «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

В перерыве второго полуфинала Месси предостерегал партнеров от повторения сценария ответного матча с «Ромой», но в итоге именно так все и получилось.

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