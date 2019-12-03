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«Играем мы с «Барсой» дома, и тут угловой». Арнольд затроллил Месси после церемонии «ЗМ»

«Играем мы с «Барсой» дома, и тут угловой». Арнольд затроллил Месси после церемонии «ЗМ»
Eurosport

1 час назадОбновлено 50 мин. назад

Англичанин напомнил Лео о худшем моменте сезона.

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд подколол Лионеля Месси после победы аргентинца в борьбе за «Золотой мяч»-2019.

Капитан «Барселоны» обогнал в голосовании за приз партнера Трента Вирджила ван Дейка, и англичанин явно остался не очень доволен итогами.

Свое мнение он выразил дерзко – выложил в твиттер фото, на котором он обнимает Энди Робертсона и Алекса Окслейд-Чемберлена с видом, будто рассказывает им какую-то легендарную историю. «Играем мы с «Барсой» дома, и тут нам назначают угловой...», – подписал Трент снимок.

Очевидно, игрок напоминает о том самом моменте, после которого «красные» забили четвертый гол в ворота каталонцев в полуфинале прошлой Лиги чемпионов и выбили испанский клуб из розыгрыша.

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