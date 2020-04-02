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«Аякс» потроллил Рамоса по поводу вылета из ЛЧ-2019. Серхио кинул ответочку
Амстердамцам не стоило троллить многократного победителя турнира.
Пресс-служба «Аякса» потроллила капитана «Реала» Серхио Рамоса по поводу прошлогоднего вылета «галактикос» из Лиги чемпионов.
Напомним, в прошлом году Рамос намеренно получил желтую карточку в первом матче против «Аякса» (2:1), чтобы пропустить ответную игру и вернуться на поле в четвертьфинале. В ответном матче «Аякс» победил со счетом 4:1.
В 2018 году Рамос намеренно получил желтую карточку в первом матче против «Аякса» (2:1), чтобы пропустить ответную игру и вернуться на поле в четвертьфинале. В итоге «Аякс» победил со счетом 4:1 и вышвырнул мадридцев из турнира.
Рамос ответил не менее едко: выложил четыре своих снимка с кубками Лиги чемпионов и тегнул профиль «Аякса».
- «Реал» и Рамос побеждали в Лиге чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.
- «Аякс» в сезоне-2018/19 добрался до стадии полуфинала, где уступил «Тоттенхэму».
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