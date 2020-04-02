Пресс-служба «Аякса» потроллила капитана «Реала» Серхио Рамоса по поводу прошлогоднего вылета «галактикос» из Лиги чемпионов.

Напомним, в прошлом году Рамос намеренно получил желтую карточку в первом матче против «Аякса» (2:1), чтобы пропустить ответную игру и вернуться на поле в четвертьфинале. В ответном матче «Аякс» победил со счетом 4:1.

В 2018 году Рамос намеренно получил желтую карточку в первом матче против «Аякса» (2:1), чтобы пропустить ответную игру и вернуться на поле в четвертьфинале. В итоге «Аякс» победил со счетом 4:1 и вышвырнул мадридцев из турнира.

Рамос ответил не менее едко: выложил четыре своих снимка с кубками Лиги чемпионов и тегнул профиль «Аякса».

«Реал» и Рамос побеждали в Лиге чемпионов в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

«Аякс» в сезоне-2018/19 добрался до стадии полуфинала, где уступил «Тоттенхэму».

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