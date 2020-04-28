Хендерсон рассказал, почему не захотел меняться футболками с Месси

Кэп «Ливерпуля» усвоил урок от Роя Кина.

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал, почему не попросил футболку у капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

«Это был первый раз, когда я играл против Месси. Нет, я не думал про себя: «Боже мой, это действительно он». Но совершенно точно могу сказать: играть против реального Месси – совсем не то же самое, что наблюдать за ним по телевизору. Он очень быстр.

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Я по-прежнему не могу поверить, что он забил с того штрафного. На самом деле, я думал, что он разыграет мяч. Я уже говорил, что Алиссон безумно хорош, но Месси направил мяч именно в ту точку, до которой Али не дотянулся. Подсечка, сила удара, точность – все было идеально.

Думал ли я о том, чтобы поменяться футболками с Месси? Нет, я никогда этого не делаю. Когда я играл в «Сандерленде», Рой Кин сказал мне: «Если ты просишь чью-то футболку, значит, ты в восторге от соперника», – цитирует Хендерсона The Sun.

«Барселона» и «Ливерпуль» встретились в 1/2 финала Лиги чемпионов-2018/19. В первом матче «Барса» победила со счетом 3:0, Месси оформил дубль.

В ответной встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 4:0 и прошел в финал, где одержал победу над «Тоттенхэмом» (2:0).

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