Криштиану Роналду
Фото: Getty Images
Жорже Мендеш в шаге от суперсделки.
Криштиану Роналду может сменить клуб в сезоне-2020/21.
По информации Foot Mercato, агент Криша Жорже Мендеш уже провел один раунд переговоров со спортдиром «ПСЖ» Леонардо. Следующие встречи по возможному трансферу пройдут в Лиссабоне во время розыгрыша оставшихся матчей Лиги чемпионов-2019/20.
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