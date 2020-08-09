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Foot Mercato: агент Роналду начал переговоры с «ПСЖ»

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Жорже Мендеш в шаге от суперсделки.

Криштиану Роналду может сменить клуб в сезоне-2020/21.

По информации Foot Mercato, агент Криша Жорже Мендеш уже провел один раунд переговоров со спортдиром «ПСЖ» Леонардо. Следующие встречи по возможному трансферу пройдут в Лиссабоне во время розыгрыша оставшихся матчей Лиги чемпионов-2019/20.

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  • После вылета «Ювентуса» Маурицио Сарри уволили, и «Турин» возглавил Андреа Пирло.

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