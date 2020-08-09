Жорже Мендеш в шаге от суперсделки.

Криштиану Роналду может сменить клуб в сезоне-2020/21.

По информации Foot Mercato, агент Криша Жорже Мендеш уже провел один раунд переговоров со спортдиром «ПСЖ» Леонардо. Следующие встречи по возможному трансферу пройдут в Лиссабоне во время розыгрыша оставшихся матчей Лиги чемпионов-2019/20.

Лига чемпионов УЕФА Сестра Роналду: «Ты все равно лучший, но невозможно выигрывать в одиночку» ВЧЕРА В 13:38

«Ювентус» покинул Лигу чемпионов – туринцы проиграли «Лиону», несмотря на дубль Роналду. Криштиану снова не добился успехов в еврокубке после ухода из «Реала».

После вылета «Ювентуса» Маурицио Сарри уволили, и «Турин» возглавил Андреа Пирло.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Лига чемпионов УЕФА Роналду забил все 7 мячей «Ювентуса» в двух последних плей-офф ЛЧ ВЧЕРА В 07:56