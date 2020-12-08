Winline предлагает поучаствовать в игре X5, в которой счастливчики могут выиграть миллион рублей. Участие абсолютно бесплатно! Все просто: регистрируйся в приложении Winline, заполняй купон и получи возможность забрать денежный приз.

Матчи последнего тура группового этапа Лиги чемпионов пестрят невероятными афишами, среди которых выделяется встреча старых приятелей – Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Их «Барселона» и «Ювентус» сыграют во вторник. Как «Челси» с «Краснодаром» и «Зенит» с «Боруссией». Также в купоне Х5 на последний этап ЛЧ представлены два матча среды – «Бавария» – «Локомотив» и «Реал» – «Боруссия» М.

Лига чемпионов УЕФА Foot Mercato: агент Роналду начал переговоры с «ПСЖ» 09/08/2020 В 13:26

Противостояние Роналду и Месси получило долгожданное продолжение. Из-за коронавируса Криш не принял участие в матче первого круга в Турине. Тогда болельщики разочарованно вздыхали и строили прогнозы на матч в Барселоне. И вот это день настал. Роналду здоров и опасен. Португалец настрелял 8 голов в 11 последних матчах за клуб и сборную. Дважды при этом Криштиану забил в матчах Лиги чемпионов. Месси забил «Ювентусу» в Турине, а потом приговорил «Динамо» в Киеве. Но аргентинец пропустил последние два матча «Барсы» в ЛЧ. Пришло время двум легендам снова сойтись на поле и подарить болельщикам праздник.

«Зенит» потерял все шансы на евровесну в матче прошлого тура против «Брюгге». Кажется, команде Семака будет не за что бороться в последнем матче группового этапа. Правда, игрокам «Зенита» наверняка захочется завершить евросезон мажорным аккордом. Только победа над «Боруссией» поможет хоть как-то остудить огонь в сердцах болельщиков. Легче, конечно, сказать. «Боруссия», хоть и идет на первом месте, при определенных обстоятельствах может его лишиться. Поэтому не стоит рассчитывать, что «Дортмунд» приедет в гости без должного уровня мотивации. «Боруссия» наверняка захочет решить все вопросы самостоятельно, обыграв «Зенит» во второй раз в этом розыгрыше.

«Краснодару» вряд ли что-то светит в Лондоне. Наиболее вероятен расклад, при котором надо угадывать, как именно «Челси» обыграет представителя России в Лиге чемпионов. У «Челси» все хорошо – лидеры чувствуют себя превосходно, Оливье Жиру переживает третью или четвертую молодость, вряд ли первое место уплывет от лондонского клуба. Но все же интрига в этом матче существует – Жиру может не только выйти на первое место в списке бомбардиров, но и закрепиться там, если забьет «Краснодару» 2-3-4 гола. Что, как показывает практика, далеко не самая сложная задача для французского страйкера.

«Локомотив» мог зацепиться за евровесну, если бы дома обыграл «Зальцбург» в предыдущем туре. Теперь необходимо обыгрывать «Баварию». Смешно? Но в любом случае, даже если чудо произойдет, железнодорожникам нужна будет победа «Атлетико» над «Зальцбургом». Или ничья в этом матче. Вполне реальные исходы, если учесть, что в Австрии команды будут фактически играть за второе место – в случае победы «Ред Булл» сенсационно выйдет в плей-офф.

«Реал» переживает не лучшие времена. Поговаривают, даже, что Зидана может подмести поганая метла. Ничего удивительного, в Лиге чемпионов «Реал» идет на третьем месте в группе. При этом «Бланкос» дважды проиграли «Шахтеру». Чтобы снять все вопросы, «Реал» должен обыгрывать лидера группы – «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Только тогда Зидан сможет хоть немного расслабиться.

Лига чемпионов УЕФА Хендерсон рассказал, почему не захотел меняться футболками с Месси 28/04/2020 В 19:14