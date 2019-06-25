Тре Пенне
    -
    16:00
    25.06.19
    Стадион Фадиль Вокри
    Санта-Колома
      Лига чемпионов УЕФА • Предварительный раунд 1
      Календарь
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      Онлайн
      Тре Пенне - Санта-Колома
      Лига чемпионов УЕФА - 25 июня 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тре Пенне – Санта-Колома на Eurosport.ru! 25 июня 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Стефано Сеси или Marc Rodriguez Rebull? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тре Пенне и Санта-Колома и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тре Пенне и Санта-Колома, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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