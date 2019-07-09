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Арарат-Армения - АИК

Лига чемпионов УЕФА - 9 июля 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Арарат-Армения – АИК на Eurosport.ru! 9 июля 2019 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Вардан Минасян или Рикард Норлинг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Арарат-Армения и АИК и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Арарат-Армения и АИК, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

