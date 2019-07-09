Сараево
    -
    20:45
    09.07.19
    Асим Ферхатович Хасе
    Селтик
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Сараево - Селтик
      Лига чемпионов УЕФА - 9 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Сараево – Селтик на Eurosport.ru! 9 июля 2019 года в 20:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хрусеф Мусемич или Нил Леннон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сараево и Селтик и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сараево и Селтик, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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