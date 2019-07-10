Шериф Тирасполь
    -
    20:00
    10.07.19
    Большая Спортивная Арена
    Сабуртало
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шериф - Сабуртало
      Лига чемпионов УЕФА - 10 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шериф Тирасполь – Сабуртало на Eurosport.ru! 10 июля 2019 года в 20:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зоран Зекич или Георгий Чиабришвили? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шериф Тирасполь и Сабуртало и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шериф Тирасполь и Сабуртало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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