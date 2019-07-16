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Црвена Звезда - Судува

Лига чемпионов УЕФА - 16 июля 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Црвена Звезда – Судува на Eurosport.ru! 16 июля 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Владан Милоевич или Владимир Чебурин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Судува и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Црвена Звезда и Судува, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

