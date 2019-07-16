Црвена Звезда
    -
    21:45
    16.07.19
    Стадион Црвена Звезда
    Судува
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Црвена Звезда - Судува
      Лига чемпионов УЕФА - 16 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Црвена Звезда – Судува на Eurosport.ru! 16 июля 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Владан Милоевич или Владимир Чебурин? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Црвена Звезда и Судува и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Црвена Звезда и Судува, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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