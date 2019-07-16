Шкендия
    -
    18:00
    16.07.19
    Скопье-Арена
    Нымме Калью
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Шкендия - Нымме Калью
      Лига чемпионов УЕФА - 16 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Шкендия – Нымме Калью на Eurosport.ru! 16 июля 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Чатип Османи или Roman Kozhukhovskyi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Шкендия и Нымме Калью и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Шкендия и Нымме Калью, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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