Сутьеска
    -
    21:15
    17.07.19
    Градски
    Слован Братислава
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Сутьеска - Слован
      Лига чемпионов УЕФА - 17 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Сутьеска – Слован Братислава на Eurosport.ru! 17 июля 2019 года в 21:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Никола Ракоевич или Мартин Севела? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сутьеска и Слован Братислава и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Сутьеска и Слован Братислава, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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