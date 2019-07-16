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Валлетта - Ф91 Дюделанж

Лига чемпионов УЕФА - 16 июля 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Валлетта – Ф91 Дюделанж на Eurosport.ru! 16 июля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Darren Abdilla или Henri Bossi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Валлетта и Ф91 Дюделанж и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Валлетта и Ф91 Дюделанж, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

