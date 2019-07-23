Онлайн

Нью Сейнтс - Копенгаген

Лига чемпионов УЕФА - 23 июля 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Нью-Сейнтс – Копенгаген на Eurosport.ru! 23 июля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Скотт Раско или Столе Сольбаккен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нью-Сейнтс и Копенгаген и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Нью-Сейнтс и Копенгаген, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

