Селтик
    -
    21:45
    24.07.19
    Селтик Парк
    Нымме Калью
      Лига чемпионов УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Селтик - Нымме Калью
      Лига чемпионов УЕФА - 24 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Селтик – Нымме Калью на Eurosport.ru! 24 июля 2019 года в 21:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Нил Леннон или Roman Kozhukhovskyi? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Селтик и Нымме Калью и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Селтик и Нымме Калью, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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