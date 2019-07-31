ХИК
    -
    19:00
    31.07.19
    Стадион Finnair
    Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА • 2-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      ХИК - Црвена Звезда
      Лига чемпионов УЕФА - 31 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем ХИК – Црвена Звезда на Eurosport.ru! 31 июля 2019 года в 19:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Тони Коскела или Владан Милоевич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ХИК и Црвена Звезда и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются ХИК и Црвена Звезда, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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