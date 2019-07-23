Онлайн

ПСВ - Базель

Лига чемпионов УЕФА - 23 июля 2019

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем ПСВ – Базель на Eurosport.ru! 23 июля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Марк Ван Боммел или Марсель Коллер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПСВ и Базель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ПСВ и Базель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

