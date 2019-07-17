Пяст Гливице
    -
    21:00
    17.07.19
    Пяст
    БАТЭ Борисов
      Лига чемпионов УЕФА • 1-й отборочный раунд
      Квалификация
      Перед матчем

      Онлайн
      Пяст Гливице - БАТЭ
      Лига чемпионов УЕФА - 17 июля 2019

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пяст Гливице – БАТЭ Борисов на Eurosport.ru! 17 июля 2019 года в 21:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Вальдемар Форналик или Алексей Бага? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пяст Гливице и БАТЭ Борисов и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пяст Гливице и БАТЭ Борисов, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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