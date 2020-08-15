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Манчестер Сити - Лион
Лига чемпионов УЕФА - 15 августа 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Олимпик Лион на Eurosport.ru! 15 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Руди Гарсия? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Олимпик Лион и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Манчестер Сити и Олимпик Лион, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Лион» не пустил во второй раунд Криштиану Роналду с «Ювентусом» и теперь нацелился на следующего фаворита. «Манчестер Сити» же очень хочет в полуфинал ЛЧ, где бывал лишь раз, и то полуслучайно еще с Мануэлем Пеллегрини. Нужно рвать «Олимпик» и прорываться в топ-4 Лиги чемпионов.