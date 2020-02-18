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Атлетико Мадрид - Ливерпуль
Лига чемпионов УЕФА - 18 февраля 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Ливерпуль на Eurosport.ru! 18 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Юрген Клопп выбьет Диего Симеоне из 1/8 финала Лиги чемпионов или Симеоне оставит Клоппа без четвертьфинала? Слишком лакомый вопрос, чтобы пропустить ответ на него.