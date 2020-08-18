РБ Лейпциг
    -
    22:00
    18.08.20
    Эстадио да Луж
    Пари Сен-Жермен
      Лига чемпионов УЕФА • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      РБ Лейпциг - ПСЖ
      Лига чемпионов УЕФА - 18 августа 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем РБ Лейпциг – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 18 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юлиан Нагельсманн или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу РБ Лейпциг и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются РБ Лейпциг и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Неожиданная пара полуфиналистов – «ПСЖ» с Неймаром прорвались сквозь «Аталанту», «Лейпциг» же сенсационно грохнул мощный «Атлетико». Одна из этих команд попадет в решающий матч Лиги чемпионов – осталось только понять, какая.