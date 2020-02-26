Олимпик Лион
    -
    23:00
    26.02.20
    Стад де Люмьер
    Ювентус
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Лион - Ювентус
      Лига чемпионов УЕФА - 26 февраля 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпик Лион – Ювентус на Eurosport.ru! 26 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпик Лион и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Кажется, что у «Лиона» нет ни единого шанса в битвах с «Ювентусом». Но хотя бы дома во Франции ведь нужно доказать, что они не зря пробились в 1/8 финала.