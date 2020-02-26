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Лион - Ювентус
Лига чемпионов УЕФА - 26 февраля 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпик Лион – Ювентус на Eurosport.ru! 26 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Руди Гарсия или Маурицио Сарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпик Лион и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Олимпик Лион и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Кажется, что у «Лиона» нет ни единого шанса в битвах с «Ювентусом». Но хотя бы дома во Франции ведь нужно доказать, что они не зря пробились в 1/8 финала.