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Тоттенхэм - РБ Лейпциг
Лига чемпионов УЕФА - 19 февраля 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 19 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Тоттенхэм и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Жозе залетел на огонек в ЛЧ – надо идти дальше, так как в соперниках не самый страшный «РБ Лейпциг».