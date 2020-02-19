Тоттенхэм
    -
    23:00
    19.02.20
    Tottenham Hotspur Stadium
    РБ Лейпциг
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Тоттенхэм - РБ Лейпциг
      Лига чемпионов УЕФА - 19 февраля 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Тоттенхэм – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 19 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жозе Моуринью или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тоттенхэм и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Тоттенхэм и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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