Наполи
    -
    23:00
    25.02.20
    Стадион Сан-Паулу
    Барселона
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Наполи - Барселона
      Лига чемпионов УЕФА - 25 февраля 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Наполи – Барселона на Eurosport.ru! 25 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Дженнаро Гаттузо или Кике Сетьен? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Наполи и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Наполи и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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