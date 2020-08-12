Аталанта
    -
    22:00
    12.08.20
    Эстадио да Луж
    Пари Сен-Жермен
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Онлайн
      Аталанта - ПСЖ
      Лига чемпионов УЕФА - 12 августа 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аталанта – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 12 августа 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Потенциально самый яркий четвертьфинал ЛЧ. Горячие итальянца и не менее мощные парижане бьются за выход дальше. Ждем голов и крутой игры.