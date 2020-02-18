Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Боруссия - ПСЖ
Лига чемпионов УЕФА - 18 февраля 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Пари Сен-Жермен на Eurosport.ru! 18 февраля 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Пари Сен-Жермен и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Пари Сен-Жермен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Эрлинг Холанн зажег ЛЧ еще осенью, влетев в нее с двух ног за «Зальцбург». Сейчас норвжец возмужал, покошмарил Бундеслигу и готов к мощнейшей стычке с Неймаром, Мбаппе и Келором Навасом. На какой минуте забьет машина для голов, а на какой - Килиан? Узнаем вместе на Eurosport.ru.